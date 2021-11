Anticipazioni Uomini e Donne, due clamorosi addi al programma: i dettagli

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che ci sono stati due addii clamorosi al programma durante l’ultima registrazione. Ecco tutte le indiscrezioni su quanto successo ai protagonisti del Trono Over.

Le anticipazioni trapelate dalla registrazione della puntata di Uomini e Donne del 5 novembre rivelano numerosi colpi di scena. Il programma inizia con il solito siparietto fra Gemma Galgani e Tina Cipollari. L’opinionista l’aspettava sulla passerella per dedicarle una canzone, ma la dama torinese ha preferito fare il suo ingresso in altro modo.

Subito dopo, i riflettori si accendono sul trono di Andrea Nicole. In studio c’è solo uno dei suoi corteggiatori, Alessandro. Maria De Filippi spiega che Ciprian c’è rimasto molto male per il fatto che la tronista si andata a casa a prendere Alessandro, che non voleva più venire in studio a Uomini e Donne. Viene quindi annunciato il suo addio al programma.

Uomini e Donne, Marcello prende una decisione definitiva

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Roberta farà due esterne nella stessa giornata. La mattina si incontrerà con Luca, mentre il pomeriggio con Samuele. Ci sarà poi una discussione in studio, perchè Luca si risentirà del fatto che Roberta abbia baciato tutti e due a distanza di poco tempo. Lei sceglierà quindi di ballare con Samuele.

Viene poi trasmessa l’esterna di Marcello con Jessica, che è disastrosa: sembra che lui si sia addirittura addormentato. Viene chiusa la frequentazione fra i due, e Maria De Filippi fa entrare tre nuove corteggiatrici. In modo del tutto inaspettato, Il Vicolo delle News rivela che Marcello le eliminerà tutte e tre, e comunicherà di voler abbandonare Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Andrea Nicole scoppia in lacrime

Armando rivela di avere una foto che mostrerebbe Marcello in vacanza quest’estate. Il diretto interessato aveva raccontato di essere rimasto a casa, ed Armando lo accusa di essere bugiardo. Inoltre, insinua che ci sarebbe stata anche la sua ex. Arriva in suo soccorso Tina che rivela di sapere chi ha dato quella foto, e che è una fonte inaffidabile.

I due sembrano riappacificarsi e si stringono la mano. Nel frattempo, Andrea Nicole è andata a prendere a casa Ciprian, che aveva annunciato il suo ritiro da Uomini e Donne. Lui è arrabbiato, ed Andrea Nicole non riesce a trattenere le lacrime. Maria gli chiede di ballare insieme e lui chiede di mettere la canzone “Meglio che al cinema” di Fedez.

Ecco una delle numerose litigate già avvenute nello studio di Uomini e Donne fra Marcello e Armando. Forse anche per questo Marcello ha lasciato il programma?