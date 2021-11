Anticipazioni Un Posto al Sole, Mattia ne fa un’altra: è con le spalle al muro

Le anticipazioni di Un Posto al Sole fanno sapere che Mattia sarà con le spalle al muro: dopo un’altra aggressione tenterà la fuga

Mattia è l’uomo che ha aggredito Susanna, ma i diretti interessati ancora non lo sanno. Tuttavia, sarà proprio un passo falso del rider a far saltare all’occhio i suoi strani atteggiamenti ed a far chiudere il cerchio.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un Posto al Sole fanno sapere che Mattia ed il dott. Riccardo Crovi avranno un litigio che metterà in luce il caratteraccio di entrambi. Nel frattempo, a Caffè Vulcano, Diego è sempre più stupito dall’atteggiamento del rider e cerca di scavare nei suoi ricordi: alla mente gli affiora qualcosa che potrebbe essere utile alle indagini per trovare l’aggressore di Susanna.

Anticipazioni Un Posto Al Sole, Mattia aggredisce Diego

Parallelamente, Niko e Franco continuano a condurre le loro indagini per risalire all’aggressore che, purtroppo, Susanna non ricorda. Visto l’atteggiamento molto particolare di Mattia, i due cominceranno nuovamente a sospettare di lui e della sua deposizione alla Polizia. Il culmine arriva quando, preso da un attacco d’ira, Mattia aggredisce fisicamente Diego e scappa. Consapevole del fatto che di lì a poco sarà preso, arriva a commettere un terzo gesto estremo.

Nel frattempo a Palazzo Palladini tornerà un vecchio volto: Lara. Roberto non si fida della donna, quindi comincerà ad indagare. Un nuovo ingresso è dato dal personaggio di Espedito, papà di Speranza, che avrà un simpatico e lungo colloquio con Guido e Mariella.