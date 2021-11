Alfonso Signorini, fulmine a ciel sereno: risveglio inesplicabile

Seppure i dati siano in crescita, Alfonso Signorini porta a casa un’altra sconfitta. Il conduttore televisivo incassa anche questa

Nuova batosta per Alfonso Signorini. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, in onda venerdì 5 novembre 2021, sono state affrontate tematiche molto forti. Nonostante questo, il padrone di casa non è riuscito a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti. Seppure i dati registrati siano in crescita, Alfonso Signorini è stato ancora una volta battuto da Carlo Conti.

Ma procediamo per gradi. Su Rai Uno al timone di Tale e Quale Show, Carlo Conti ha conquistato l’attenzione di 4.509.000 spettatori pari al 22.6% di share. Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale Cinque a tenuto incollati davanti al video 3.098.000 spettatori con il 19.6% di share.

Come dicevamo, numeri in crescita per il reality di Mediaset che spiegherebbero la decisione vagliata da Pier Silvio Berlusconi: allungare anche questa edizione. Difatti, il GF Vip 6 dovrebbe andare in onda fino al 14 marzo 2022. Ma torniamo adesso alle preferenze espresse dal pubblico del piccolo schermo nella serata di venerdì 5 novembre.

Alfonso Signorini battuto ancora da Carlo Conti: le preferenze del pubblico

Come dicevamo nella serata di ieri, venerdì 5 novembre 2021, Alfonso Signorini è stato battuto da Carlo Conti. Rispettivamente al timone del GF Vip 6 e di Tale e Quale Show hanno registrato il 19.6% e il 22.6% di share. Ma veniamo adesso ai programmi in onda sulle altre reti ed alle preferenze del pubblico.

In onda su Italia 1 Le Iene Show hanno catturato l’attenzione di 991.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rete 4 Quarto Grado ha raccolto 1.016.000 telespettatori e il 5.7% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.091.000 spettatori pari al 4.8% di share. La7 ha proposto Propaganda Live interessando 763.000 telespettatori con il 4.5% di share.

Su Rai Due The Good Doctor 4 è stato seguito da 1.043.000 spettatori pari al 4.3% di share. A seguire The Resident 3 ha registrato l’interesse di 855.000 spettatori con il 4.3% di share. Rai Tre ha proposto Vitti d’arte, Vitti d’amore conquistando l’attenzione di 593.000 spettatori e il 2.6% di share. Infine su TV8 Petra ha raccolto 318.000 spettatori e l’1.4% di share.