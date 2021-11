WhatsApp diventa inutilizzabile con questo aggiornamento: fate attenzione

Su WhatsApp un nuovo aggiornamento mette in crisi un modello di smartphone. Andiamo a vedere quali utenti dovranno fare attenzione.

Quasi un anno fa è arrivata sul mercato la build stabile OxygenOS 11 basata su Android 11 che si è fatta strada nei migliori telefoni OnePlus, inclusi OnePlus 8, OnePlus 7 e la serie Nord. Inoltre l’azienda ha anche annunciato l’aggiornamento a OnePlus 6 e 6T, rendendo Android 11 il terzo aggiornamento per questi dispositivi. Anche se questo aggioramento è un ottima notizia per gli utenti è comunque spuntato un grande problema.

Infatti con il nuovo aggiornamento, WhatsApp diventa pressoché inutilizzabile. Questo problema è già noto in OxygenOS 11 su OnePlus 6 e 6T ed è stato sollevato da diversi utenti. Al momento però non esiste ancora una correzione a questo bug. Dunque se vi abbatterete dinanzi a questo aggiornamento dovrete ricordare che dopo averlo effettuato WhatsApp non funzionerà più correttamente.

WhatsApp, in arrivo ennesima funzione per i vocali: ascoltarli non sarà più indispensabile

Un nuovo strumento in arrivo su WhatsApp ci libera da tutti i messaggi vocali che riceviamo. Infatti spesso ci capita di non poter ascoltare un audio inviato da un amico o un familiare, così il colosso della messaggistica istantanea sta cercando di aiutare tutti gli utenti. Gli sviluppatori stanno lavorando ad uno strumento che permette di trascrivere i messaggi vocali ricevuti.

Questa novità, inoltre, dovrebbe essere introdotta prima per tutti i device iOS, come rivelato dal sito specializzato WABetaInfo. Intanto dal team di sviluppatori spuntano importanti novità sull’ottimizzazione della funzione. Infatti scorrendo la timeline del messaggio vocale verrà evidenziata la frase pronunciata in quello specifico momento, con relativo minutaggio indicato di fianco. Questi messaggi potranno anche essere inoltrati e sono protetti dalla sicura crittografia end-to-end.