Uomini e Donne, il racconto strappalacrime: “Sono stato vittima di bullismo”

Ad Uomini e Donne uno dei corteggiatori si è lasciato ad un racconto strappalacrime che ha a che fare col suo passato

Luca Salatino è uno dei corteggiatori scesi in studio per Roberta Giusti. Un classico romano, molto spontaneo ed anche sincero nei confronti della tronista, con un sorriso che nasconde appieno il passato che ha trascorso.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, matrimonio e primogenito: l’annuncio dei protagonisti

NON PERDERTI > > > Tale e Quale Show, protagonista sconvolge tutti: “Dopo l’aborto il tumore all’utero”

Il corteggiatore si è lasciato ad un lungo sfogo tramite le colonne di Uomini e Donne Magazine in cui ha raccontato della sua passione per la boxe: “La boxe mi ha tolto dalla strada, dalle brutte amicizie e mi ha insegnato tanto, educandomi a uno stile di vita sano. Sul ring ho imparato a vivere”.

LEGGI ANCHE > > > Iva Zanicchi, notizia sconfortante: non ci voleva proprio!

Uomini e Donne, Luca Salatino racconta il periodo in cui è stato vittima di bullismo

Oggi Luca Salatino è un ragazzo che si prende cura di sé e si mostra sempre sicuro e forte, ma in passato non è sempre stato così. “Sono stato un bambino molto buono”, ha raccontato Luca, “ero una preda facile per i bulli. Di conseguenza sono stato costretto ad imparare a difendermi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, incredibile eliminazione: la decisione sorprende tutti

Oltre la triste parentesi che l’ha interessato, Luca ha dato un’indicazione sulla donna che vorrà avere al suo fianco: “A volte la vita non ci lascia altra scelta che essere forti. Mi aspetto che la ragazza che avrò al mio fianco riesca a vedere tutto quello che sono”. Il corteggiatore non è tutto muscoli e boxe, anzi, le sue doti culinarie sono molto conosciute: “Sono stato menzionato sulla guida del Gambero Rosso tra i migliori nella preparazione dell’iconica carbonara”.