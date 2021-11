Uomini e Donne, Giorgio Manetti sta corteggiando Isabella Ricci? – FOTO

Alcuni gesti di Giorgio Manetti, soprattutto negli ultimi giorni, confermano che l’imprenditore toscano è interessato ad Isabella Ricci. I fan possono sperare in un ritorno del gabbiano nello studio di Uomini e Donne?

Ha fatto molto discutere l’intervista rilasciata da Giorgio Manetti, lo storico ex di Gemma Galgani, a settembre. Non solo criticava i ritocchini estetici della sua ex compagna, ma allo stesso tempo dichiarava di essere interessato ad Isabella Ricci, coprendola di complimenti. Per questo motivo, si era parlato del suo possibile ritorno a Uomini e Donne.

Gemma si è detta risentita per le parole usate da Giorgio. Allo stesso tempo, però, ha dichiarato che se non fosse provocata, non avrebbe problemi a seguire il percorso del suo ex nello studio di Uomini e Donne. Manetti aveva spiegato di essere fidanzato, e quindi non interessato a tornare nello studio del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, il gesto inaspettato di Giorgio Manetti nei confronti di Isabella Ricci

Nelle ultime settimane, ci sono stati alcuni gesti inaspettati che fanno pensare che Giorgio Manetti sia seriamente interessato ad Isabella Ricci. Il cavaliere toscano, infatti, sta seguendo il profilo Instagram dell’imprenditrice romana è seguito dal cavaliere toscano. Inoltre, nelle ultime settimane lui sarebbe stato molto attivo sul profilo di lei.

Giorgio ha infatti messo molti “mi piace” sotto alle foto di Isabella, confermando ancora una volta il suo interesse per lei. In passato, Manetti aveva dichiarato di aver chiuso con Uomini e Donne. Inoltre, sembrerebbe essere tornato single. Le anticipazioni di Uomini e Donne non vedono il suo ritorno in studio, i fan potranno sperare nelle successive puntate?

Ecco alcuni dei “mi piace” messi da Giorgio Manetti ad Isabella Ricci, di cui segue anche il profilo: