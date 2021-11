Una delle protagoniste di Tale e Quale Show ha sconvolto tutti parlando dell’aborto e del tumore all’utero che l’aveva colpita.

Tale e Quale Show sta per finire. Venerdì 5 novembre andrà in onda l’ultima puntata dell’undicesima edizione dello show condotto da Carlo Conti. I protagonisti hanno sorpreso ed emozionato tutti grazie alle loro straordinarie capacità canore. Tra gli 11 concorrenti c’è anche Francesca Alotta che è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria in una delle puntate dello show grazie alla sua imitazione di Mia Martini che ha commosso tutti.

Prestazione superba e periodo più che positivo per la cantante 53enne che però in passato ha sofferto tanto. A parlare di quel periodo buio è stata lei stessa in un’intervista a TvMia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Rossano Rubicondi, emergono dettagli sugli ultimi istanti di vita: terribile rivelazione

Tale e Quale Show, protagonista sconvolge tutti: “Dopo l’aborto il tumore all’utero”

“Dopo il successo di Non Amarmi è arrivata una serie di eventi che mi hanno sconvolto la vita e mi hanno portato a mettere da parte anche la musica, ho perso il bambino che aspettavo da mio marito e poi è finito anche il mio matrimonio. E poi ho scoperto di avere un tumore all’utero.”

Dopo aver sconfitto il tumore si sente una donna nuova e rinata ed il merito è anche della sua partecipazione allo show di Carlo Conti. “Grazie a Tale e Quale Show sono rinata dopo un periodo molto difficile.”