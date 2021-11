Rossano Rubicondi, emergono dettagli sugli ultimi istanti di vita: terribile rivelazione

Spuntano ulteriori dettagli sugli ultimi istanti di vita di Rossano Rubicondi. La rivelazione avviene a telefono durante Pomeriggio Cinque: i dettagli.

Spuntano nuovi particolari sugli ultimi istanti di vita di Rossano Rubicondi. Infatti il modello avrebbe provato a chiamare dei soccorsi dopo la caduta fatale. A dare l’importante dettaglio ci ha pensato l’inviata della trasmissione di Barbara D’Urso in diretta dalla camera ardente di Rubicondi sulla Madison Avenue a New York. Infatti proprio l’inviata ha affermato: “Rossano da solo nel suo appartamento è crollato nella doccia e poi per sei metri ha cercato di trascinarsi verso il telefono per chiamare aiuto”.

Al momento l’autopsia servirà per confermare se Rubicondi sia morto a causa di un tumore. Ma sulla vicenda rimangono ancora molti dubbi specialmente sulla sua malattia. Infatti si vocifera che il modello avesse scelto di curarsi con metodi alternativi. Andiamo a vedere cos’è successo ieri durante la trasmissione di Barbara d’Urso.

POTREBBE INTERESSARTI >>> GF Vip, ex concorrente nell’occhio del ciclone: scene bollenti con patatine fritte – VIDEO

Rossano Rubicondi, dubbi sulle cause della morte: la perplessità dell’ex fidanzata

Al momento il corpo di Rossano Rubicondi è sottoposto ad autopsia e sono emersi diversi dubbi sulle cause del decesso. A sostenere questi dubbi c’è anche l’ex fidanzata di Rossano, Linda Batista. Infatti in collegamento con lo studio di Pomeriggio Cinque, Batista ha rivelato: “Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene”.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Giulia De Lellis, l’incredibile gaffe fa il giro del web – VIDEO

Nelle prossime ore, a Manhattan, si celebreranno i funerali in chiesa. Scomparso lo scorso 29 ottobre, il modello e showman aveva espresso la volontà di essere cremato. Le ceneri dovrebbero essere divise a metà tra i genitori di Rossano e l’ex moglie Ivana Trump che ha cercato di prendersi cura di lui fino alla morte. Inoltre diverse celebrità di Hollywood hanno visitato la camera ardente come Rodolfo Valentino, Judy Garland, ma anche della iconica first lady Jackie Kennedy Onassis.