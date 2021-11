Rossano Rubicondi, rivelazione agghiacciante di un suo caro amico: fan scossi per le parole pronunciate poche ore fa.

La scomparsa di Rossano Rubicondi ha lasciato tutti senza parole. All’età di 49 anni, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, edizione allora condotta da Simona Ventura, se n’è andato perché affetto da un tumore alla pelle. Il suo prematuro addio ha lasciato un grande vuoto nel cuore di molti amici e colleghi e dopo giorni di silenzio a ricordarlo c’è stata anche l’ex moglie Ivana Trump.

L’ex moglie di Donald Trump ha spiegato che nonostante la fine del matrimonio, il quarto per lei, tra lei e Rossano era rimasta una bellissima amicizia e non hanno mai smesso di frequentarsi.

Rossano Rubicondi, indiscrezione clamorosa: “Deve tutto a lei”

La scomparsa di Rossano Rubicondi, avvenuta a causa di un aneurisma polmonare, ha scosso l’intero mondo dello spettacolo. I riflettori dei programmi televisivi sono puntati sulla vicenda e nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque sono intervenute diverse persone molto vicine allo showman.

Tra queste è intervenuto Silvio Sardi, amico e testimone di nozze di Rossano, che con le sue dichiarazioni ha spiazzato molti. “Avevo saputo che era malato tramite un altro amico comune. Lo chiamai e inizialmente era fiducioso, invece un mese dopo mi disse che non aveva più voglia di combattere“.

Molti lo avevano abbandonato, prosegue Silvio: “In pochi hanno continuato a stargli vicino, i suoi veri amici erano pochi. Io non ce l’ho con Ivana, lei ha fatto di tutto per Rossano, lo ha sostenuto anche economicamente nell’ultimo periodo perché Rossano non aveva più soldi. Deve tutto a Ivana, ma lui era un ragazzo diverso ed essere stato suo marito spesso lo ha ostacolato nel ricostruirsi una vita sua“.