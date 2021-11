Juventus in ansia per un giocatore: stop a tempo illimitato. Il responso dei medici è chiaro, nessuno può prevedere il rientro

Negli ultimi anni la Juventus, più di ogni altro club italiano, ha fatto un grande lavoro di scouting in giro per l’Europa approfittando della nascita della sua Under 23 che gioca in Serie C. Nessuno di quei ragazzi almeno per ora è arrivato in Prima Squadra, ma qualcuno l’ha assaggiata. Come il 22enne belga Daouda Peeters che oggi torna a far parlare di sé per il dramma personale che sta vivendo.

Il mediano, nato in Guinea, in questa stagione sta giocando in prestito nello Standard Liegi, Serie A belga, ma dopo aver collezionato cinque presenze era sparito dai radar del campo. Fino ad oggi il club non aveva motivato la sua esclusione ma è stato ‘costretto’ a farlo per l’evoluzione del caso

A Peeters infatti è stata diagnosticata una neuropatia, disturbo funzionale che interessa il sistema nervoso periferico. E in attesa che i medici arrivino a stabilirne le cause e quindi a capire come curarla, il giocatore è stato fermato a tempo indeterminato.

Juventus in ansia per un giocatore: dalla Under 23 alla Serie A passando per Genova

Daouda Peeters era arrivato alla Juventus nel 2019 e ha collezionato 44 presenze in Serie C con l’Under 23. Ma si è fatto anche notare dagli allenatori della Prima Squadra: Maurizio Sarri lo aveva fatto esordire i nella stagione 19-20 durante una sfida di campionato contro il Cagliari. Ma anche Andrea Pirlo lo ha convocato diverse volte durante la scorsa stagione.

In questa stagione i bianconeri lo hanno girato in prestito con la formula dell’obbligo del riscatto fissato a 2.5 milioni di euro. In caso di cessione sarà riconosciuto alla Sampdoria (società dalla quale la Juve lo aveva rivelato), un premia massimo di 2 milioni.