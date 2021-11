Indiana Jones 5, grave lutto durante le riprese: fan sconvolti

Durante le riprese di Indiana Jones 5, il cui girato potrebbe essere addirittura diviso in due storie indipendenti, c’è stato un grave lutto. Il cast ed i fan della saga sono sconvolti, e la produzione ha dovuto prendere una decisione forte.

Dopo il grave espisodio in cui si è trovato coinvolto Alec Baldwin, il mondo del cinema americano si tinge di nuovo di nero. Durante le riprese di Indiana Jones 5, infatti, è venuto a mancare uno dei 100 membri del cast durante le riprese in Marocco. A confermare il triste avvenimento è stato il canale televisivo turco NTV.

La notizia giunge poco dopo quella dell’infortunio del protagonista assoluto della serie, Harrison Ford. Il cameraman Nic Cupac è stato trovato morto nella sua camera d’albergo a Fez, in Marocco, e questo avrebbe contribuito rendere ancora più cupo il clima sul set delle riprese di Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5, riprese sospese dopo il lutto

Nic Cupac, che aveva 54 anni, secondo le prime indiscrezioni sembrerebbe essere morto per cause naturali. Al momento, però, non sono noti ulteriori dettagli. Si trattava di un professionista molto affermato: oltre ad Indiana Jones, aveva lavoranto anche a pellicole come X-Man, Il diario di Bridget Jones, Jurassic Park, Il Codice Da Vinci.

Walt Disney Studios, che produce la saga Indiana Jones dal 2013, ha fatto sapere a Sky che le riprese sono state sospese a seguito del lutto: il cast era troppo scosso. Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati dai colleghi di Nic Cupac. Prima del decesso, stava lavorando ad una scena molto complessa con un centinaio di colleghi.

Ecco alcune scene delle riprese di Indiana Jones 5 a Fez, in Marocco: