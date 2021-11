Elisabetta Gregoraci, spunta un nuovo corteggiatore: l’indiscrezione

Elisabetta Gregoraci torna al centro del gossip dopo il GF Vip. L’ex di Briatore avrebbe fatto centro nel cuore di un nuovo corteggiatore: i dettagli

Elisabetta Gregoraci ritorna a rimbalzare sulle pagine dedicate al gossip. Stando a quanto rivelato da Alberto Dandolo sull’ultimo numero del magazine Oggi, l’ex di Briatore avrebbe fatto centro nel cuore di un nuovo corteggiatore. Ma chi sarebbe quest’uomo misterioso?

Ebbene, Dandolo ha rivelato che si tratterebbe dell’ex di una famosa conduttrice Mediaset: “E’ corteggiatissima dall’ex fidanzato di una nota conduttrice di Mediaset, sua coetanea…”. Il giornalista ha deciso però, almeno per il momento, di non comunicare il suo nome anche se ha rivelato ulteriori dettagli. Scopriamoli insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, cosa sta succedendo: spuntano i retroscena

Elisabetta Gregoraci, dopo il GF Vip 5 di nuovo sotto i riflettori: spunta un corteggiatore

Dopo il GF Vip e la relazione che stava avendo inizio con l’ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci torna ad essere al centro dell’attenzione. L’ex di Flavio Briatore sembrerebbe aver fatto centro nel cuore di un corteggiatore. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo.

Il giornalista non ha comunicato il nome dell’uomo misterioso ma ha rivelato che starebbe corteggiando la Gregoraci da svariati mesi: “La tampina da mesi…”. In tutto questo che ruolo giocherebbe la conduttrice televisiva? Dandolo ha dichiarato che l’ex di Briatore non è ancora caduta nella rete dell’uomo misterioso ma viste le insistenze potrebbe accadere molto presto. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti. Intanto in bocca al lupo ad Elisabetta.