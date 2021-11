Calciomercato Juventus, campionissimo via: sul piatto 90 milioni! Allegri rischia di perderlo in vista della prossima estate

Massimiliano Allegri sta faticosamente ricostruendo una Juventus all’altezza delle aspettative. In campionato per ora il suo lavoro non sta portando i frutti sperati, mentre in Champions il discorso sembra diverso. La conquista di 4 vittorie consecutive nel girone H ha permesso ai bianconeri di essere già agli Ottavi con due turni di anticipo. Il distacco da Napoli e Milan non lascia invece dormire sonni tranquilli in Serie A. Il tempo inizia a scarseggiare e già con la Fiorentina bisogna tornare al successo. I Viola hanno in organico uno dei grandi obiettivi del mercato della ‘Vecchia Signora‘, ovvero Vlahovic. Commisso chiede almeno 60 milioni e preferirebbe cederlo all’estero. Cherubini e Nedved stanno cercando di strappare il sì all’entourage del calciatore per poi arrivare a trattare con il club toscano. Per far questo servono però i soldi necessari a coprire le richieste. Il budget potrebbe uscir fuori da una cessione illustre. Il nome sotto la lente di ingrandimento è quello di Federico Chiesa.

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa sulla lista del Tottenham di Conte: sul piatto 90 milioni!

Antonio Conte è appena tornato in panchina, accettando la proposta del Tottenham. Daniel Levy e Fabio Paratici gli hanno promesso di costruire una squadra in grado di competere per i massimi livelli. Uno dei primi nomi individuati dall’allenatore leccese è proprio il numero 22. Chiesa avrebbe le caratteristiche perfette per sfondare anche in Premier League. Velocità, tecnica, senso del gol, fame e rabbia agonistica. Lui e Son potrebbe diventare le ali perfette per il progetto tattico degli Spurs. Le richieste delle Juventus sono piuttosto elevate e secondo quanto riportato da calciomercato.com si parla di circa 90 milioni. Una cifra monstre che farebbe cadere ogni resistenza da parte dei bianconeri, restii a cedere i proprio giovani gioielli, ma consci di poter utilizzare tale cifra per completare la propria rosa e mettere a posto i conti ancora in rosso. Non se ne farà nulla a gennaio ma nella prossima finestra estiva il rischio è alto. I tifosi tremano.