Bertolaso: “Ritiriamo il Green pass a chi rifiuta la terza dose”

Sta facendo molto discutere la proposta avanzata ieri dal coordinatore della campagna anti covid della Lombardia, Guido Bertolaso, che a proposito del Green pass ha ipotizzato che possa essere ritirato a coloro che si rifiutano di ricevere la terza dose di vaccino.

“Propongo di ritirare il Green pass a chi non fa la terza dose del vaccino anti Covid”, ha dichiarato Bertolaso durante l’incontro “Lotta al Covid: Italia e Israele a confronto”. Dichiarazioni che sono state poi riprese anche da Radio Lombardia: “La terza dose serve a ridurre il Covid, solo così possiamo trasformarlo in un banale raffreddore. Per questo propongo di ritirare il green pass a chi non fa la terza dose, perché solo attraverso la vaccinazione abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo il virus”.

Pregliasco: “Green pass solo ai vaccinati e non a chi si sottopone al tampone”

Anche il virologo della Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, ha voluto riprendere e rilanciare la proposta di Guido Bertolaso: “Il Green pass dovrebbe essere riservato solo a chi si vaccina e non più a chi fa un tampone“. Secondo Pregliasco, quella di Bertolaso “è una buona base di discussione perché rilancia l’importanza di garantire la massima protezione possibile anche alla luce dei dati che dimostrano un calo della protezione dopo sei mesi, almeno nelle categorie più fragili. Questo inverno, al netto della nascita di nuove varianti pericolose, potrà rappresentare l’ultima battaglia contro questo virus che resterà presente ma con ondulazioni minori”