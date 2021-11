Belen Rodriguez-Antonino, che caos: il gesto inequivocabile della showgirl

La situazione tra Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese va man mano sempre più a complicarsi: cos’è successo

La showgirl argentina sarà fortunata nel gioco, perché in amore non riesce a star serena. La crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è senz’altro il gossip del momento: dopo la nascita di Luna Marie, le cose sembrano essere andate a picco. Dov’è finito l’hairstylist maturo e premuroso di cui Belen parlava come oro colato?

Se è vero che tra fidanzati gli screzi sono la normalità, è pur vero che la situazione deve essere degenerata. Sembrerebbe, infatti, che il weekend a Parigi insieme non sia stato utile a sistemare le crepe nel rapporto tra i due.

Belen Rodriguez e Antonino ai ferri corti: il gesto sui social

Poche ore fa, la showgirl argentina ha defollowato il suo fidanzato e papà di Luna Marie. Non è passato troppo tempo che Belen ha di nuovo seguito Antonino su Instagram, ma a cos’è dovuto questo repentino cambio di idee? Ciò che è certo è che tra i due c’è un evidente segno di crisi e non è soltanto il follow a farlo pensare.

Nel frattempo, se non tramite sotterfugi, nessuno dei due si espone pubblicamente su quello che è il gossip del momento. Se Belen ha insegnato qualcosa ai suoi fan è quello di essere una donna determinata che non si è mai messa a rincorrere qualcuno, pertanto quella tra i due sembra non essere destinata come storia a lieto fine.