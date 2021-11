Barbara D’Urso chiede scusa: “So che gli amici del GF Vip 6 capiranno”

Barbara D’Urso, durante la puntata di Pomeriggio Cinque chiede scusa al GF Vip 6. Scopri per quale motivo la conduttrice di Canale 5 ha fatto queste dichiarazioni inaspettate in diretta.

Nelle ultime puntate di Pomeriggio Cinque c’è stato un grande ritorno, e cioè quello dello spazio riservato al gossip che gli spettatori del programma hanno sempre molto apprezzato. Negli ultimi minuti del programma, che comunque sta avendo un problema di ascolti, alcuni analisti adesso affrontano gli argomenti più caldi del GF Vip 6.

La puntata del venerdì, dunque, è sempre molto importante, perchè precede la diretta del reality show. Inoltre, Barbara è spesso in grado di dare alcune anticipazioni sul Grande Fratello. Questa volta, però, la conduttrice si è solo collegata per un saluto ad Ainett Stephens, fuori dalla casa del GF, invitandola ad una successiva puntata della trasmissione.

Barbara D’Urso provata: “Sono in difficoltà col GF Vip”

La puntata di Pomeriggio Cinque del 5 novembre prevedeva che, prima del GF Vip 6, si seguisse in diretta dall’America i funerali di Rossano Rubicondi. Barbara D’Urso è stata molto chiara con gli spettatori: “Chiedo scusa ai nostri amici del GF Vip 6, so che capiranno. Io vi devo dire la verità… Sono un pochino in difficoltà oggi“.

Barbara ha avvertito subito che, in caso la diretta del funerale fosse durata più del previsto, non ci sarebbe stato spazio per parlare del GF Vip 6. È sembrato inoltre trasparire un certo coinvolgimento della D’Urso nei confronti della morte prematura di Rubicondi, che sembrerebbe essere stata causata da un melanoma.