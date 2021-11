Ballando con le Stelle, magico momento per celebre concorrente: ha appena partorito – FOTO

Celebre concorrente di Ballando con le Stelle comunica su Instagram il grande momento: mamma bis. Fan commossi

Celebre concorrente della 12esima edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, ha comunicato poco fa un grande evento. Parliamo di Martina Stella che nel talent show della Carlucci fece sognare il pubblico di Rai Uno conquistando il terzo posto sul podio dei vincitori.

L’attrice ha annunciato agli oltre 125 mila follower che la seguono su Instagram, la nascita del suo secondogenito. Un momento di grande gioia che vede uniti più che mai i due neogenitori mentre abbracciano il piccolo Leonardo. Martina Stella e suo marito Andrea Manfredonia nello scatto pubblicato dalla 36enne sui social appaiono innamoratissimi.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, Martina Stella, ha coronato un altro grande sogno: mamma bis

Martina Stella è diventata mamma bis. Dopo la rottura con Gabriele Gregorini, padre della sua primogenita Ginevra, l’attrice ha incontrato di nuovo l’amore. Dal 2016 è legata al procuratore calcistico Andra Manfredonia. Con l’imprenditore Martina ha coronato il sogno di diventare di nuovo madre e l’ha fatto nel rispetto di Ginevra, assecondando tutti i suoi tempi.

Nella foto postata in queste ore da Martina Stella su Instagram, l’attrice assieme a Manfredonia abbraccia il piccolo Leonardo. Sotto il post si legge la data e l’ora di nascita: “5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”, ha scritto la bellissima attrice che appare in splendida forma nonostante il parto. Ma chi avrebbe scelto il nome per il piccolo arrivato in casa Manfredonia-Stella?

Ebbene, nei mesi scorsi Martina aveva annunciato che avrebbero lasciato a Ginevra il compito di trovare il nome giusto per il fratellino in arrivo. Un modo questo per coinvolgere la sua primogenita che oggi ha 8 anni. Non ci resta che attendere ulteriori notizie dai diretti interessati. Intanto auguri a mamma Martina e a papà Andrea.