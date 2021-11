Anticipazioni Una Vita, un rapimento sconvolge Acacias: fan col fiato sospeso

Le anticipazioni di Una Vita svelano un doppio rapimento che terrà i fan della soap opera col fiato sospeso oltre che una città paralizzata

Dopo essersi svegliato dal coma, a causa dell’avvelenamento di Laura comandato da Velasco, Felipe ha un’amnesia per cui non ricorda gli ultimi 10 anni della sua vita. Questo fa sì che sia Genoveva che Ramon si avvicinino nuovamente all’Alvarez-Hermoso.

Nuove puntate di Una Vita – Acacias 38 andranno in onda, come di consueto, dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:10. Le anticipazioni dei prossimi episodi fanno sapere che ci sarà un doppio rapimento che scongelerà l’intera città.

Anticipazioni Una Vita, Felipe e Genoveva vengono rapiti

Nonostante Genoveva stia vivendo un momento di serenità accanto al suo Felipe, si rende conto che qualcosa non va: qualcuno la sta spiando. Ecco che, ad Acacias, torna Santiago/Israel: è lui l’uomo misterioso che sta col fiato sul collo alla Salmeron. Durante una giornata idilliaca in cui Ramon va a trovare il vecchio amico, Genoveva svela che vorrebbe rivivere il viaggio di nozze per far riaffiorare qualche ricordo al suo amato Felipe.

Sarà proprio intercettando il viaggio programmato che Santiago, assetato di vendetta, rapirà la coppia. I rapitori portano i due in un rifugio dove, tra Genoveva e Felipe ci sarà un avvicinamento con l’avvocato che promette di tirarla fuori. In men che non si dica, Israel si rivelerà alla coppia e Genoveva cadrà in una grande trappola.