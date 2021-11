Amici 21, amore non ricambiato tra due allievi? L’intervento della De Filippi – VIDEO

Ad amici 21 c’è un amore che non decolla. Sul web in tanti si chiedono cosa c’è realmente tra due allievi: l’intervento di Maria De Filippi

Sulle pagine dedicate al gossip oggi finiscono due allievi di Amici 21: parliamo di Carola Puddu e Luigi Strangis. Tra i due inizialmente sembrava che stesse per nascere qualcosa che andasse oltre l’amicizia. A sperare positivo era stata anche la padrona di casa, Maria De Filippi, ma appena Carola intuì qualcosa ha subito deciso di mettere dei paletti: “Per ora non sono in grado di pensare ad altro che alla danza”.

La reazione del ragazzo lasciò tutti senza parole: “Se una persona mi intriga sento che effettivamente può nascere qualcosa. Ma io questa sensazione, purtroppo, non l’ho avuta”, mostrando in questo modo il suo disinteresse per Carola. La cosa sembrava che fosse finita li ma in realtà nel corso dei daytime successivi i due ragazzi sono sembrati sempre più complici. Ma come stanno realmente le cose? Sembrerebbe che tra i due quella più cotta sia solo Carola.

Luigi e Carola, cosa c’è tra i due allievi di Amici 21? A chiederselo è il popolo del web

Sul web in tanti si chiedono cosa unisce i due ragazzi. Carola è cotta di Luigi mentre lui non è interessato? Dopo le coccole e gli scherzi che abbiamo visto nei recenti daytime, Maria De Filippi oggi ha deciso di parlare con la ballerina. Dopo un confronto avuto con Luigi, la padrona di casa ha cercato di far capire a Carola che tra lei e Strangis non potrà mai nascere una storia d’amore.

E’ stato proprio il cantante a rivelare che spesso molte cose che fa sono dettare solo dalla voglia di non ferire Carola, ma in realtà non prova alcun interesse per la ballerina. La De Filippi per aiutare la Puddu a capire come stanno realmente le cose l’ha invitata ad ascoltare una canzone di Raffaella Carrà: “Se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha”. Intanto sul web c’è chi continua a sperare che i due prima o poi possano diventare una coppia. Per il momento però sembra chiara la posizione di Luigi: non è affatto innamorato di Carola.