Negli studi Mediaset di Uomini e Donne, volano stracci tra due amatissimi volti del programma.

Tina e Gemma se le suonano come al solito ma oggi, forse, hanno un po’ esagerato. Tutto è iniziato da un commento di Gianni Sperti. L’ex ballerino professionista, oggi opinionista di Uomini e Donne, non tollera l’atteggiamento della dama di Torino nei confronti degli uomini e così afferma: “Quest’uomo non può fare più niente. Ora deve solo pensare esclusivamente a Gemma”. L’affondo però arriva da parte della sua acerrima nemica, Tina Cipollari. L’opinionista, ex tronista del dating show, vedendo Gemma sull’orlo delle lacrime non si trattiene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Covid, Figliuolo alle Regioni: “La curva sale, accelerare con le terze dosi”. Locatelli: “Possibile vaccini 5-11 anni entro Natale”

Uomini e Donne, volano stracci in studio: “Sei una cialtrona”

Tina Cipollari punta il dito contro Gemma Galgani. “Cialtrona, per un ballo fa la vedova allegra“. Così sbotta la bionda opinionista di Uomini e Donne. “Cialtrona sarai tu”, replica duramente Gemma. Al contrario, la Cipollari si complimenta con la signora Dominque.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Ddl Concorrenza, oggi il Cdm: cosa contiene la bozza, da RC auto ai trasporti pubblici

“Hai speso la tua vita a cercare uomini giovani. Hai avuto un passato torbido”, aggiunge ancora la Cipollari. “Non ti permettere di parlare della mia vita privata perchè non sai assolutamente niente”, replica ancora la dama di Torino infastidita dall’atteggiamento della bionda opinionista.