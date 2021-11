Royal Family, colpo di scena Regina Elisabetta: lo ha fatto davanti a tutti e in queste ore non si parla d’altro.

Quando parla non può lasciare nessuno indifferente. La Regina Elisabetta, nonostante i suoi 95 anni ha ancora un fortissimo appeal nella comunità internazionale. I guai di salute nell’ultimo periodo avevano preoccupato tutti i sudditi di Sua Maestà, ma fortunatamente la sua ripresa è stata ottimale. Lunedì sera la Regina ha pronunciato un toccante discorso alla COP26 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021) tramite un videomessaggio indirizzato a più di 120 leader mondiali. La prima cittadina inglese ha coinvolto nel suo appello anche milioni di cittadini che guardavano da casa, invitandoli ad unirsi per creare un “futuro più sicuro e stabile” per il pianeta.

La sua apparizione virtuale è arrivata dopo che i medici le avevano ordinato di riposare per almeno due settimane, al termine degli accertamenti avuti in ospedale. Un ottimo segnale sulla sua completa guarigione, che ha tranquillizzato tutti gli scettici.

Royal Family, la Regina Elisabetta stupisce tutti: bellissimo messaggio al COP26

Il messaggio è stato pre-registato la scorsa settimana al Castello di Windsor. Nel suo discorso, Sua Maestà ha parlato di come l’impatto dell’ambiente sul progresso umano sia stato una causa “particolarmente a cuore” al compianto marito, il Principe Filippo.

Ha anche elogiato il principe Carlo e il nipote, William, per il loro lavoro sulle questioni ecologiche. La Regina ha specificato: “È motivo di grande orgoglio per me che il ruolo di primo piano svolto da mio marito nell’incoraggiare le persone a proteggere il nostro fragile pianeta, sopravviva grazie al lavoro del nostro figlio maggiore Carlo e del suo figlio maggiore William. Non potrei essere più orgogliosa di loro”.

Una presa di posizione che ha trovato moltissimi elogi sulla stampa internazionale, felice di vederla ancora sugli scudi. I più maliziosi hanno sottolineato come, nonostante l’impegno altrettanto conosciuto di Harry e Meghan per le vicende legate al cambiamento climatico, di loro non sia stata fatta nessuna menzione. Come avranno reagito i Sussex?