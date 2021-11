Raffaella Carrà, giovedì sera nuovo toccante omaggio in tv: italiani emozionatissimi!

Giovedì sera andrà in onda un nuovo ed emozionante omaggio a Raffaella Carrà. Andiamo a vedere dove lo si potrà vedere in diretta.

Questa sera andrà in onda l’ennesimo omaggio alla grandissima Raffaella Carrà. Infatti ad omaggiare la regina della musica italiana ci pensaranno ‘Le Endrigo‘, che si esibiranno sul palco di X Factor 15. La band bresciana composta da Gabriele Tura (voce) e il fratello Matteo (basso), il batterista Ludovico Gandellini e Vittorio Massa alla chitarra tornerà sul palco sotto la guida della pop-star Emma Marrone.

I quattro artisti sul palco interpreteranno uno dei brani più iconici della musica italiana, ossia ‘A far l’amore comincia tu‘. Ovviamente Le Endrigo faranno un altro omaggio all’icona scomparsa questa estate a causa di una brutta malattia. Dopo la prima convincente esibizione Le Endrigo sono pronte ad affrontare la prima puntata a rischio eliminazione di questa nuova stagione del talent show targato Sky condotto da Ludovico Tersigni. Al termine della puntata, inoltre, tornerà l’appuntamento con Paola Di Benedetto ed il suo Hot Factor.

Raffaella Carrà, Le Endrigo omaggiano la regina della musica italiana: accadrà stasera

Le Endrigo questa sera omaggeranno Raffaella Carrà con il brano ‘A far l’amore comincia tu‘. Negli ultimi giorni la band ha rilasciato diverse interviste. Infatti hanno rivelato che il nome del gruppo rispecchia il diritto di sentirsi liberi di essere come si vuole, abbattendo ogni mascolinità tossica, il patriarcato, il sessismo e proprio per questo motivo hanno deciso di mettere l’articolo al femminile prima del nome.

Inoltre il gruppo punta a trattare argomenti delicati, politici e sociali. Infatti proprio parlando dell’affossamento al DDL Zan, il gruppo ha rivelato: “È stato semplicemente qualcosa di inconcepibile. Vorremmo dirci stupiti, ma in realtà, al netto della situazione, non è così: queste cose primitive ci sono ancora nel nostro Paese e da una parte c’è una tristezza totale per quello che è successo“. Stasera il gruppo è pronto a tornare sul palco di X Factor con l’obiettivo di far scatenare il pubblico sulle note di ‘A far l’amore comincia tu‘.