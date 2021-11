Omaggio al Milite Ignoto: lo spettacolo delle Frecce Tricolori

4 novembre 2021: cento anni esatti dalla tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato sul monumento Vittoriano per celebrare la ricorrenza, depositando una corona di alloro in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Su piazza Venezia sono poi partite le Frecce Tricolori, che hanno dato spettacolo nel pieno centro di Roma con le loro evoluzioni lungo via del Corso. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorità civili e militari. Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il capo della Polizia Lamberto Giannini.