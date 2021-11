Michael Schumacher, l’annuncio fa impazzire i tifosi: può accadere davvero e nessuno si aspettava una notizia simile.

La notizia è di quelle pazzesche e in qualche modo riguarda anche Michael Schumacher. Proprio così perché presto potrebbe tornare a disputarsi in Formula 1 il Gran Premio di Jerez de la Frontera, in Andalusia, che si è corso l’ultima volta 24 anni fa. E proprio in quell’occasione, nel Mondiale del 1997, l’ex campione tedesco si rese protagonista di uno degli incidenti più famosi della storia dell’automobilismo con Jacques Villeneuve, che regalò proprio a quest’ultimo il suo primo e unico titolo iridato in carriera. Alla Ferrari, invece, fu inflitta la squalifica dalla graduatoria finale del Mondiale.

Formula 1, si correrà nuovamente il Gp di Jerez de la Frontera?

In attesa di conferme, dunque, l’anno prossimo la Spagna potrebbe tornare a ospitare due gare di Formula 1 e l’idea fa impazzire Fernando Alonso: “Ho sentito questa notizia al telegiornale e sarebbe davvero fantastico riavere due gare in Spagna. Rappresenterebbe un grande passo in avanti per il nostro paese e per tutti i tifosi che seguono questo fantastico sport. Speriamo che accada”. Una notizia, dunque, clamorosa che potrebbe stravolgere il calendario 2022 di Formula 1 con lo svolgimento di una delle gare più amate e attese dagli appassionati di quattro ruote.