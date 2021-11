Giorgia Meloni: “Se il Green Pass funziona, lo stato di emergenza è inutile”

La leader di Fratelli d'Italia rilascia alcune dichiarazioni ai cronisti dopo il suo incontro con il premier Draghi. Tanti i temi trattati, a partire dalla proroga dello stato di emergenza dettato dalla pandemia: "Delle due l'una: o il Green Pass funziona e allora è inutile prorogare lo stato di emergenza; oppure non funziona e qualcuno dovrà rivedere questa scelta." Meloni si sofferma anche sul caso del daspo da Roma a Stefano Puzzer, leader dei portuali no Green Pass di Trieste: "Credo che queste non siano reazioni degne di una democrazia. Non siamo la Corea, non siamo la Cina, non siamo i Talebani, non siamo la Turchia, noi siamo l'Italia e in questa nazione c'è il diritto a manifestare il proprio dissenso." Sul reddito di cittadinanza: "50 milioni di Euro finiti nelle tasche di chi non ne aveva diritto. I controlli vanno fatti prima di dare il reddito, non dopo."