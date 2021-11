Massimo Giletti, sorpresa amara al risveglio: verdetto senza appello. Il giornalista e conduttore di La7 ha fallito il bersaglio

L’intervista al ministro Luigi Di Maio su moli temi, compresi il suo primo libro intitolato ‘Un amore chiamato politica’ ma anche altri temi caldi a ‘Non è l’Arena‘. Piero Chiambretti e la sua lotta contro il Covid, Biagio Passaro che è tornato in libertà da una settimana dopo l’arresto per l’assalto alla Cgil. O ancora la polemica con il governatore De Luca che indirettamente l’aveva definito un ubriacone e l’intervista ad una escort che frequenta alcuni calciatori.

Insomma, Massimo Giletti aveva preparato un bel menù per la nuova puntata del suo talk show, ma la risposta del pubblico è stata freddina. Lo confermano gli ascolti tv di mercoledì 3 novembre. ‘Non è l’Arena’ infatti ha totalizzato 712.000 spettatori con uno share del 4.4% ed è stato uno dei programmi di punta meno visti della serata.

Vincitrice assoluta, la prima puntata della nuova fiction di Canale 5, ‘Storia di una famiglia perbene‘ con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno: 3.156.000 spettatori pari al 17% di share. Bene anche il film su Rai 1, ‘Old Man & the Gun’ con 2.643.000 spettatori pari al 12.6% mentre su Rai 2 la fiction ‘Il Cacciatore 3’ ha coinvolto 944.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 ‘Honolulu’ conferma la crisi con 876.000 spettatori per il 4.9% e su Su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?‘ ha totalizzato 1.929.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% .

Massimo Giletti, sorpresa amara al risveglio: la nuova coppia di ‘Striscia’ invece ha convinto?

C’era attesa anche per il debutto della nuova coppia formata da Roberto Lipari e Sergio Friscia a ‘Striscia la Notizia’ che aveva come tema caldo la risposta ad Ambra Angiolini. La puntata del tg satirico è stata seguita da 4.106.000 spettatori con uno share del 16.9%. A vincere però nell’Access Prime Time è stato ancora una volta Amadeus con ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ su Rai 1: 4.746.000 spettatori con il 19.5%.

Infine nel Preserale, su Rai 1 ‘L’Eredità‘ ha totalizzato 4.421.000 spettatori per il 22.7% mentre su Canale 5 ‘Caduta Libera’ ha messo insieme 3.567.000 spettatori per il 18.9%. Su Rete 4 la nuova puntata di ‘Tempesta d’amore’ è stata vista da 771.000 persone per il 3.5%.