La Casa di Carta 5, svelato il trailer dell’ultima stagione: finale sconvolgente!

Spunta il trailer sul finale de ‘La Casa di Carta 5’. Stando alle indiscrezioni ‘Il Professore’ farà un terribile errore: i dettagli.

Finalmente l’attesa e quasi finita, con tutti gli abbonati a Netflix pronti a godersi la prima parte de ‘La Casa di Carta 5‘. Infatti proprio la piattaforma di streaming video ha svelato il trailer dei cinque episodi che concluderanno la celebre serie tv spagnola. Gli episodi saranno disponibili per tutti gli abbonati a partire dal prossimo 3 dicembre.

Manca quindi poco meno di un mese alla fine della rapina. Il mondo quindi è pronto a scoprire il destino de Il Professore, ossia Álvaro Morte e della sua banda. Inoltre nelle ultime ore Netflix ha pubblicato il trailer sui primi cinque episodi della nuova stagione. Così la piattaforma streaming ha deciso di anticipare il finale della rapina più famosa al mondo. Andiamo a scoprire i primi dettagli trapelati dal contributo video.

La Casa di Carta 5, Netflix stupisce tutti: ecco il trailer di presentazione

Negli ultimi episodi trasmessi sulla piattaforma streaming abbiamo visto la morte di Tokyo (interpretata da Ursula Corberó). Il nemico però è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia, la banda più famosa al mondo escogiterà un altro piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga.

A peggiorare le cose però ci penserà proprio ‘Il Professore‘. Infatti nel trailer si è potuto vedere un imperdonabile errore. Infatti il protagonista della serie farà l’errore più grande della sua via. Nel nuovo video pubblicato da Netflix si vedrà Il Professore, la mente di tutto il piano, uscire dalla propria comfort zone dopo aver subito la perdita del membro più valoroso della banda. Appuntamento quindi al 3 dicembre con i nuovi episodi de ‘La Casa di Carta‘.