Green pass falsi, Pippo Franco indagato, il suo avvocato: “È estraneo ai fatti”

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato nove Green pass falsi, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma che vede coinvolto un medico, accusato di averli rilasciati. Tra i beneficiari della certificazione verde ci sarebbe anche Pippo Franco, indagato per lo stesso reato.

I passaporti vaccinali sarebbero stati utilizzati per aggirare l’obbligo di esibirli nei luoghi chiusi. Come sarebbe emerso dalle intercettazioni, il medico avrebbe ricevuto 20 fiale di vaccino, ovvero 120 dosi, ma ne avrebbe somministrate 159.

Alcuni indagati risultano aver ricevuto il vaccino in giorni in cui non erano fisicamente a Roma, oppure in date diverse da quelle certificate sul Green pass.

Tutte le certificazioni verdi sono state disattivate sul database del Ministero della Salute. Tra questi, quelli di un ex magistrato e di alcuni familiari di Pippo Franco (la cui moglie si faceva prescrivere dal medico odontoiatra, alcuni farmaci per il cuore).

“Siamo sorpresi e increduli”, ha affermato al Corriere della Sera Giovanni Benedetto Stranieri, avvocato dell’attore, che ha chiesto di incontrare i magistrati per chiarire la situazione: “Pippo Franco è estraneo a questa vicenda”, continua. Quando ha saputo di essere indagato, l’attore aveva assicurato di avere un Green pass regolare e di essere “vaccinato, anche se scettico”.

La sua posizione lo aveva portato a diventare uno dei volti della protesta no-vax, creando non pochi imbarazzi durante la campagna elettorale di Enrico Michetti. Pippo Franco infatti, era candidato in una delle liste a sostegno del candidato di centrodestra al Comune di Roma.