Giulia De Lellis, l’incredibile gaffe fa il giro del web – VIDEO

Giulia De Lellis, ancora una volta, si è resa protagonista di una clamorosa gaffe. Il video è stato immediatamente ripreso da diverse piattaforme, facendo il giro del web. Ecco cosa ha detto questa volta l’influencer.

Giulia De Lellis è amata dai suoi fan, oltre per la sua bellezza, anche per le numerose gaffe che ha fatto in passato. Ad inizio novembre sembrerebbe aver voluto aggiungere una perla alla collezione. Il tutto è nato da un viaggio dell’influencer a Londra, dove avrebbe unito il dovere ed il piacere. Ad accompagnarla, infatti, c’erano la madre ed il fidanzato.

Durante il suo soggiorno nella terra di Albione, ha documentato le sue giornate sui social network. Si è fatta vedere tutta imbacuccata, spiegando che quando fa freddo, lei rinuncia ad ogni vanità. La priorità diventa stare al caldo, e dunque si è nascosta dietro cappello, cappotto e sciarpa per passeggiare nella City.

Giulia De Lellis,

Parlando con i suoi fan, Giulia De Lellis ha ammesso che per lei Londra è una delle città più belle in assoluto. Ha poi aggiunto: “Non possiamo più neanche dire che una delle più belle città d’Europa…“. Secondo l’influencer, infatti, la città inglese non farebbe più parte del vecchio continente. Forse c’è stata una clamorosa confusione con la UE?

Il video ha rapidamente fatto il giro del web, raggiungendo il milione di visualizzazioni. Giulia ha dunque cercato di sminuire quanto detto. Ha infatti tagliato corto dicendo: “Tanto avete capito tutti cosa volevo dire. Londra non si è spostata fisicamente dall’Europa, è semplicemente uscita dall’Unione Europea“.

Ecco il video della gaffe di Giulia De Lellis:

View this post on Instagram A post shared by Trash Italiano (@trash_italiano)

Questo, invece, è il breve filmato che ha fatto per spiegare che lei sapeva che Londra si trova in Europa: