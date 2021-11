GF Vip, ex concorrente nell’occhio del ciclone: scene bollenti con patatine fritte – VIDEO

Ex concorrente del GF Vip fa discutere con un video condiviso su OnlyFans: “Bro basta con queste patatine fritte eh!”

Ex gieffino torna al centro dell’attenzione sulle pagine dedicate al gossip. Parliamo di Denis Dosio che nel corso della quinta edizione del GF Vip fu squalificato dal reality per una presunta bestemmia. L’influencer adesso è finito nell’occhio del ciclone per un video caricato sul suo profilo di OnlyFans.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, il 20enne ha postato un video dove sarebbe intento ad infilare delle patatine fritte nel suo lato ‘B’. La scena incriminata sta facendo discutere in queste ore il popolo del web. Denis Dosio però ha deciso di rispondere in maniera ironica attraverso Instagram dove assieme a Francesco Chiofalo ha ricreato degli sketch sulla consegna delle patatine fritte.

Denis Dosio nell’occhio del ciclone: l’ex concorrente del GF Vip su OnlyFans fa discutere

Denis Dosio non si ferma. Dopo il video pubblicato su OnlyFans è passato ad ironizzare su Instagram assieme a Francesco Chiofalo. I due hanno riprodotto degli sketch sulla consegna delivery delle patatine fritte. “Che stai comprando, patatine fritte? Bro basta con queste patatine fritte eh! Bro mi stai mandando al manicomio con queste patatine fritte, ora basta!”, si sente nella voce fuori campo alla consegna delivery.

GUARDA QUI IL VIDEO DI DENIS DOSIO>>> Lo sketch sulle patatine fritte

Ma tornando al profilo OnlyFans, cosa ha spinto Denis Dosio ad iscriversi sulla piattaforma che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento? L’ex gieffino ha fatto sapere che il suo intento è quello di stringere un rapporto sempre più forte con i suoi fans. “Su OnlyFans è consentito l’ingresso ai veri fan ed è per questo che l’ho aperto”, ha spiegato l’influencer alcune settimane fa sottolineando di essersene sempre fregato del giudizio della gente.