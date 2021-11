GF Vip 6, Katia Ricciarelli alza la voce: “Le persone non vanno ferite”. Cos’è successo – VIDEO

Katia Ricciarelli alza la voce al GF Vip 6. La cantante si schiera dalla parte di un concorrente: “Non è giusto!”. Cosa sta succedendo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip fatica a regalare grandi emozioni con la nascita di nuovi amori. Nessuna delle love story che stava per esplodere nella casa più spiata d’Italia ha avuto finora fortuna. Parliamo questa volta di Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Nelle scorse ore il figlio di Patrizia Mirigliani, patrona del concorso Miss Italia, ha rivelato di essere rimasto particolarmente deluso per alcuni atteggiamenti di Miriana.

La showgirl, da settimane ormai, continuerebbe ad essere indecisa. Vedendo il ragazzo giù di corda, Katia Ricciarelli ha deciso di alzare la voce schierandosi dalla sua parte. Queste le parole del soprano: “Cosa ne sappiamo noi se è stata chiara o no agli occhi di lui?”, sottolineando che è facile equivocare i complimenti di una donna. “Lui si sarà logicamente illuso, ma ci sarà un motivo se l’ha fatto”, ha aggiunto Katia.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> GF Vip 6, la conferma: “Alex è sposato solo per gossip”

Katia Ricciarelli si schiera dalla parte di Nicola Pisu: “Le persone non vanno ferite. Non è giusto”

Le parole di Nicola Pisu hanno colpito Katia Ricciarelli nella casa del GF Vip 6. Il figlio della Mirigliani si è mostrato particolarmente deluso di fronte alle ultime dichiarazioni di Miriana Trevisan: “Io sono coerente con quello che dico e faccio. Lei no!”, ha esclamato il 32enne sottolineando che ad ogni passo fatto in avanti, la showgirl ne farebbe altri due indietro.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Belen Rodriguez-Antonino Spinalbese, cosa sta succedendo: spuntano i retroscena

A questo punto, parlando con altri concorrenti, Katia Ricciarelli ha voluto dire la sua in difesa di Pisu. La gieffina ha riconfermato il suo pensiero su Miriana Trevisan ricordando un episodio avvenuto tra loro all’inizio del reality show. Se aveva deciso di darle un’opportunità adesso non le crede più: “Io non me le mangio le cose che dico, le riconfermo. Adesso sono tornata indietro un’altra volta”. Dunque la cantante si è ricreduta nuovamente sulla showgirl e a gran voce ha difeso Nicola esclamando: “Non voglio che le persone vengano ferite, non è giusto!”, invitando gli altri inquilini della casa a tirarlo su: “E’ sotto un treno”.