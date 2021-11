GF Vip 6, un concorrente rischia la squalifica: c’entra Manuel Bortuzzo!

Uno dei concorrenti del GF Vip 6 rischia la squalifica per una pesante battuta su Manuel Bortuzzo. Per molti è stato inaccettabile.

Alex Belli rischia l’eliminazione del GF Vip 6 dopo una frase infelice su Manuel Bortuzzo. L’attore ha compiuto un nuovo scivolone accolto in modo negativo dai social. Infatti sono tantissimi gli utenti che stanno chiedendo la squalifica immediata per l’affermazione. Non è un momento felice per Belli, specialmente dopo la querelle con Aldo Montano. Questa serie sfortunata di eventi ha portato l’attore ad essere sotto una cattiva luce.

Belli infatti era in compagnia di Soleil Sorge e Davide Silvestre quando ha pronunciato una frase che poteva benissimo evitare per i telespettatori. Infatti l’attore parlando delle eliminazioni ha affermato: “uno a uno cadono“. Fino a qui tutto bene, anche se poi Alex ha cercato di ironizzare aggiungendo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere“. Una battuta infelice che ha scosso tutti i telespettatori a casa che stanno invocando l’eliminazione.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Verissimo, grande annuncio per Silvia Toffanin: manca solo l’ufficialità – FOTO

GF Vip 6, Alex Belli rischia la squalifica: battuta infelice su Manuel Bortuzzo

La frase incriminata ad Alex Belli ha messo sotto choc l’intero pubblico. Infatti l’attore ha anche preceduto la battuta infelice con una risata. In molti hanno visto questo siparietto come offensivo, con l’attore accusato di ridere della disabilità di Manuel Bortuzzo. Anche Soleil ha ridacchiato dopo l’affermazione, mentre da parte di Silvestri non c’è stata alcuna reazione. Anzi lo stesso Silvestri è rimasto perplesso dinanzi alla frase di Belli.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Arisa, dopo Amici lascia anche Ballando con le Stelle? Fan preoccupati – VIDEO

La situazione starebbe sfuggendo di mano all’attore di Centovetrine, che adesso è visto male dal pubblico ma anche da diversi componenti della casa. Sono molti i telespettatori che attendono di vederlo al televoto per eliminarlo definitivamente dal gioco. Inoltre solamente la scorsa settimana Soleil Sorge è stata ripresa per una frase infelice nei confronti di Alfonso Signorini. Vedremo quindi se anche all’attore sarà riservato lo stesso trattamento.