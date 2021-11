GF Vip 6, concorrente perde le staffe: “Voglio uscire di qua”

Uno dei concorrenti del GF Vip 6 non riesce più a tenere i nervi a freno e si sfoga davanti a tutti: cos’è successo

Nicola Pisu è stanco di essere preso in giro da Miriana Trevisan dopo l’estenuante corteggiamento: per ogni passo in avanti, la concorrente ne fa due indietro. Il figlio di Patrizia Mirigliani è ormai esausto della situazione che sta vivendo nella casa del GF Vip 6 e si è lasciato andare ad un duro sfogo.

“Non sono venuto qui a farmi prendere in giro da nessuno”, queste le parole del concorrente che non riesce a capire le vere intenzioni della showgirl partenopea che non è mai totalmente chiara nei suoi confronti.

GF Vip 6, Nicola Pisu sbotta: “Non sono un giocattolo”

Un po’ nervoso per la botta rimediata, un po’ sotto pressione per quanto sta vivendo con Miriana Trevisan, Nicola Pisu non è più sereno ed ha asserito: “Non sono un giocattolo”. Il concorrente del reality show è evidentemente sottotono e l’infatuazione per la showgirl partenopea non aiuta a superare la quotidianità del programma.

Anche la differenza d’età (lui 32 anni, lei 49 anni) sta diventando un problema: “Dice sempre che sono troppo piccolo, ma mi sembra di essere più maturo di lei”. È così che, tra un momento d’ira e l’altro, Nicola Pisu ha preso la sua decisione: “Venerdì voglio uscire di qua”. Il concorrente è, effettivamente, in nomination insieme a Soleil, Gianmaria e Jo Squillo.