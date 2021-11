Caterina Balivo di nuovo protagonista in tv: l’indizio è inequivocabile

Caterina Balivo vuole tornare protagonista in tv: l’indizio è inequivocabile. Dopo una lunga pausa sembra essere di nuovo il suo momento

Da qualche tempo non la vediamo più protagonista sul piccolo schermo. Caterina Balivo manca dalla tv dall’ultima esperienza come giudice a “Il Cantante Mascherato” risalente all’inizio del 2021, in piena pandemia. Da quel momento si è eclissata da altri progetti professionali e ha preferito concentrarsi sulla sua vita privata e la sua famiglia. La presentatrice ha comunque un enorme seguito su Instagram, con i fan che continuano ad elogiarla e a chiederle quando sarà di nuovo protagonista. A quanto pare, nelle ultime ore sarebbero arrivate delle novità interessanti in materia.

Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi” la Balivo sta architettando il suo ritorno in tv e a testimoniarlo ci sarebbe già una mossa in tal senso. In queste settimane ha deciso di cambiare agente e ha scelto di entrare a far parte del gruppo di artisti gestiti da Beppe Caschetto. Il nome di quest’ultimo è abbinato ai migliori nomi del piccolo schermo e può essere garanzia di lavori di qualità. Basti pensare che nella sua scuderia figurano nomi come Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi, Miriam Leone, Stefano De Martino, Maurizio Crozza e tanti altri.

LEGGI ANCHE >>> Giancarlo Magalli, che gaffe davanti alle telecamere: web in delirio

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, LDA non ci sta più: il cantante sbotta davanti a tutti – VIDEO

Caterina Balivo vuole tornare protagonista in tv: ha cambiato il suo agente

Le indiscrezioni parlando di un clamoroso avvicendamento alla guida di un programma storico di Rai 1 come “L’eredità”. Dopo un lungo periodo gestito da Flavio Insinna, la prima rete avrebbe deciso di affidarsi ad un volto femminile. Caterina Balivo viene considerata la possibile favorita per questa corsa interna. D’altronde nel corso della sua carriera, l’ex modella ha già avuto modo di confrontarsi con format del genere.

Nel 2008 le fu affidato il timone del gioco “Dimmi la verità”, con ottimi risultati. Adesso sarebbe un ritorno alle origini, ovviamente con un peso e un pubblico profondamente diversi. Un grande passo per ripresentarsi da vera protagonista sulla televisione di stato. Lei stessa aveva scelto in questi ultimi mesi di dedicarsi alla relazione con il marito Guido Maria Brera. Da quest’ultimo ha avuto due figli, Guido Alberto, di 9 anni, e Cora, di 4. Proprio con loro passa la maggior parte del tempo, da mamma modello. Ora, però, il richiamo professionale sembra essere troppo forte e il momento di tornare in pista è dietro l’angolo.