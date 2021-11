Barbara D’Urso, addio sempre più imminente: cosa sta succedendo con Mediaset

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset sembra essere sempre più vicino. Lo spazio a sua disposizione continua a subire importanti tagli: cosa succede

Dopo il drastico ridimensionamento non sono finite le cattive notizie per Barbara D’Urso. La conduttrice ha dovuto lasciare due contenitori, ‘Domenica Live’ e ‘Live-Non è la D’Urso’, occupandosi soltanto di ‘Pomeriggio Cinque’, reduce anch’esso da una serie di tagli significativi.

Ma non è tutto. A poche settimane dall’inizio della nuova stagione televisiva, l’addio della D’Urso sembra essere sempre più certo. La conduttrice napoletana porterà al termine il suo incarico fino a giugno 2022 e poi dovrà lasciare gli studi di Cologno Monzese. Stando alle ultime indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi, con molta probabilità, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a dicembre 2022.

Barbara D’Urso verso l’addio a Mediaset: il futuro della conduttrice, ex regina di Canale Cinque

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset sembra essere sempre più certo. L’azienda di Cologno Monzese ha rivoluzionato il modo di fare televisione e nel nuovo non rientrerebbe quello della Carmelita. Difatti, i cambiamenti apportati da Pier Silvio Berlusconi dando spazio ad Amici e Verissimo in onda ogni domenica ha portato a grandi risultai.

Dunque per l’ex regina di Canale Cinque forse è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche. Il suo spazio su Mediaset sarà sempre più ridotto fino a giugno 2022 ed il futuro diventerà sempre più incerto. Stando alle ultime indiscrezioni, però, la Carmelita avrebbe ricevuto una proposta da parte di Sky per rilanciare il pomeriggio di Tv8. Staremo a vedere.