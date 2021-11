Una delle protagoniste assolute di Ballando con le stelle ha rivelato di avere dolori ovunque.

Ballando con le stelle è tornato. Sabato 16 ottobre, il programma condotto da Milly Carlucci ha esordito sul piccolo schermo, in prima serata su Rai 1. I numeri sono stati subito imponenti: la sedicesima edizione dello show si preannuncia da record. Difatti sono aumentati a dismisura i fan di Milly Carlucci e dei suoi ballerini e tra questi, uno dei più amati, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ballando con le stelle, protagonista sconvolge tutti: “Ho dolori ovunque”

Ballando con le stelle è giunto alla terza puntata. Proseguono gli allenamenti dei vari concorrenti in gara nel tentativo di scalare la classifica e Sabrina Salerno, che nella terza puntata si è piazzata seconda insieme al suo partner in gara Samuel Peron, si sta impegnando duramente per rendere al meglio e sui social aggiorna quotidianamente i fan su quanto succede.

“Ho dolori ovunque, non c’è una parte del mio corpo he non mi faccia male”. Sabrina Salerno e Samuel Peron trascorrono molte ore al giorno per allenarsi e quindi, il motivo per cui Sabrina Salerno era dolorante è dovuto proprio ai due allenamenti che fa con Samuel: “Tu mi ucciderai, questa è una testimonianza, se entro la fine di questo mese mi succede qualcosa voi sapete chi è stato”.