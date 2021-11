Ballando con le Stelle, ospite d’eccezione: l’annuncio di Milly Carlucci – VIDEO

Grande anticipazione sulla quarta puntata di Ballando con le Stelle. La padrona di casa, Milly Carlucci, ha comunicato la sua ospite d’eccezione

A due giorni dalla prossima puntata di Ballando con le Stelle, la padrona di casa Milly Carlucci ha anticipato chi sarà la sua quarta ospite. La conduttrice lo ha annunciato attraverso l’account privato di Instagram sorprendendo il gli appassionati del seguitissimo talent show di Rai Uno.

Queste le sue parole: “Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle ospite come ballerina per una notte Sandra Milo in un bellissimo omaggio a Federico Fellini un racconto davvero importante della nostra storia musicale e cinematografica”. Dunque, tutti sintonizzati su Rai Uno nella serata di sabato 6 novembre 2021 per un appuntamento imperdibile.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Rosalinda Cannavò nel mirino di un produttore cinematografico: grandi novità

Appuntamento imperdibile con Ballando con le Stelle. Sandra Milo sarà la quarta ospite di Milly Carlucci: Tutte le anticipazioni

Nel suo annuncio su Instagram Milly Carlucci ha anticipato che la sua quarta ospite, Sandra Milo, omaggerà il grande regista Federico Fellini. Al momento però non siamo in grado di dirvi chi sarà il maestro che accompagnerà l’attrice nella performance di danza.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, volano stracci in studio: “Sei una cialtrona”

Ma le sorprese non finiscono qui. L’amatissima conduttrice di Ballando con le Stelle ha inoltre rivelato che le maestre del talent si scateneranno in un numero insieme ai Blue Team, la Squadra Nazionale Italiana di football americano da poco Campioni d’Europa: “Ci vediamo sabato ore 20.35 su Rai1 con Ballando con le Stelle”.