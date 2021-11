Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 7 novembre vedono numerosi avvenimenti. LDA sarà ferito da alcuni commenti, mentre Nicol, invece arriverà ultima alla gara. Scopri tutti i dettagli.

Loredana Bertè non è mai stata tenera quando ha vestito i panni di giudice ad Amici. Molti ricorderanno quando, lo scorso anno, coprì di critiche prima Martina Beltrami e poi Giulia Molino, nonostante gli altri professori cercassero di difendere le allieve. Forse anche per questo motivo, molti spettatori del programma non crederanno a quanto successo.

Durante le registrazioni di Amici del 3 novembre, Loredana Bertè ha giudicato la gara canora dei ragazzi. Luigi è arrivato primo, prendendo addirittura 10 come voto. LDA ci sarebbe rimasto molto male per i commenti ricevuti dalla Bertè, che lo avrebbe definito addirittura banale e poco curioso.

Amici 21, che succede alla sfida di Guido il 7 novembre?

Per quanto riguarda le sfide, nella puntata di Amici del 7 novembre sia LDA che Serena usciranno vincenti. Per quanto riguarda Guido, invece, la sua sfida sembrerebbe essere stata sospesa. Questo perchè lo sfidante si sarebbe infortunato. Non è chiaro se tutto è stato rimandato alla prossima puntata del talent show o se è tutto cancellato.

Tutti i ragazzi, dunque, hanno vinto le sfide. Allo stesso tempo, i professori non hanno sospeso nessuna felpa. In studio verrà anche riproposto il momento in cui Sissi, LDA e Dario sostengono di aver visto un ufo in giardino. Si scoprirà inoltre che a Mattia piace Giulia Stabile e che qualcuno sarebbe innamorato di Elena D’Amario.