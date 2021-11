WhatsApp, è finalmente possibile chattare con chi non conosci: trucco super!

Spunta su WhatsApp un trucco per chattare con chi non conosciamo. Andiamo a vedere come sarà possibile ampliare le nostre amicizie sull’applicazione.

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo, ma nonostante ciò non è possibile considerarlo un social. Infatti A differenza di un social network classico, sull’app di Menlo Park non è possibile mandare messaggi a persone che non conosciamo. Infatti sulle altre applicazione per mandare un messaggio a qualcuno che non conosciamo basterà inviare un direct message.

Per trasportare questa funzione anche sull’applicazione di messaggistica basterà scaricare una piattaforma aggiuntiva chiamata ‘True Caller‘. Questa app funge da Pagine Gialle, ossia un elenco telefonico pieno di nomi e rispettivi numeri di telefono. Questo tipo di archivio costa solamente 1,99 euro al mese e permetterà di cercare chi vuoi e di aggiungerlo ai tuoi contatti. Ovviamente se accederete a questa applicazione, accetterete anche di di aggiungere anche il vostro numero di cellulare all’interno dell’app.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Facebook: nuovo nome e funzioni, cosa cambia adesso

WhatsApp, ecco ‘Community’: in cosa consiste la nuova funzione

Dopo le varie polemiche per i diversi disservizi che spesso bloccano gli utenti, WhatsApp è tornata subito sui binari giusti ed è pronta ad annunciare una nuova funzione. Infatti il colosso di Menlo Park a breve lancerà il nuovo strumento chiamato ‘Community‘. La nuova feature è stata scoperta da XDAdevelopers, dopo aver analizzato la versione 2.21.21.16 dell’ultima Beta dell’applicazione di messaggistica istantanea.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fortnite, annunciata un’altra collaborazione: due spettacolari skin in arrivo

A spiegare meglio questa nuova funzione ci ha pensato il portale WABetaInfo. Infatti il tool servirà per organizzare al meglio i gruppi già presenti sull’applicazione. Questa grande novità è pronta ad ispirarsi a funzioni simili già presenti su Telegram e Facebook. Al momento però gli utenti dovranno attendere un altro poco prima di ricevere ulteriori informazioni sul nuovo strumento. C’è grande attesa per la nuova feature che potrebbe esordire con la prossima versione Beta dell’applicazione.