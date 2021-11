Royal Family, incredibile bomba su Meghan Markle: sono tutti senza parole per la notizia che sta circolando in queste ore.

Le sue mosse creano sempre scalpore. Meghan Markle è sotto la luce dei riflettori, sia per il suo ruolo di duchessa del Sussex (ormai in teoria ex), sia come attivista e attrice famosa negli Usa. Le sue iniziative fanno spesso discutere e non lasciano indifferente il pubblico. La sua partecipazione politica è andata via via crescendo nell’ultimo periodo e il principe Harry sembra invogliarla a spingersi sempre oltre. Nell’ultima campagna elettorale americana, ha sostenuto la candidatura di Joe Biden, implorando gli elettori statunitensi di “rifiutare l’incitamento all’odio” promosso soprattutto dalla fazione Trump.

Ma l’interesse della duchessa per le campagne progressiste ha spesso portato molti esperti del settore a speculare su una sua possibile candidatura futura.

Royal Family, la bomba su Meghan Markle: può candidarsi alla Casa Bianca

Il biografo reale Tom Bower ha dichiarato che non è da escludere una sua corsa futura per la Casa Bianca.

“La prospettiva che Meghan si candidi alla presidenza è possibile e direi anche probabile“, ha detto.

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova anche il fratellastro della signora Markle, Thomas Jr, che ha recentemente aggiunto ulteriori speculazioni sulla vita politica della sorella.

Alla rivista australiana New Idea si è sbilanciato: “Ovviamente ha quella personalità e quella determinazione che non mi sorprenderebbe se si candidasse alla presidenza“.

Il signor Markle, un installatore di finestre dell’Oregon, ha aggiunto: “So solo che qualunque cosa deciderà di fare sarà comunque un successo. Le auguro buona fortuna e sono sicuro che se veramente è questo il suo volere riuscirà a farlo nel migliore dei modi“. D’altronde non sarebbe la prima attrice in America a ricoprire un ruolo politico di primo piano. Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger ne sono stati due esempi eclatanti. Il primo come 40° presidente Usa e il secondo come storico governatore della California. Meghan è in buona compagnia.