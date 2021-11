Scontro in Tv dopo la morte di Rossano Rubicondi. Le affermazioni del suo papà in un programma Rai fanno infuriare la conduttrice

Clima di tensione nel programma di Eleonora Daniele, Storie Italiane. La padrona di casa si è ritrovata in un faccia a faccia con il papà di Rossano Rubicondi. Tutto ha avuto inizio quando Claudio si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su suo figlio Rossano, nello specifico sull’ orientamento intimo del 49enne venuto a mancare venerdì 29 ottobre.

Ad intervenire nella questione anche Alessandro Cecchi Paone che dopo gli accesissimi torni di Claudio Rubicondi è riuscito ad aiutare la Daniele a riportare la calma in studio. Queste le parole del signor Rubicondi a Storie Italiane: “Riccardo, il fratello più grande di Rossano, cercava di redarguirlo, era più serio, più posato. – Facendo poi riferimento a Rossano ha detto – Lui ha fatto particine al cinema, frequentava chiunque e non si domandava se erano donne, uomini o gay“. Ed ecco che la Daniele ha deciso di riprendersi la parola.

Clima di tensione tra Claudio Rubicondi ed Eleonora Daniele a Storie Italiane: le parole della padrona di casa dopo l’intervento dell’uomo

Le parole di Claudio Rubicondi non sono piaciute ad Eleonora Daniele che ha immediatamente deciso di interrompere l’uomo. L’ultimo passaggio sull’orientamento intimo del 47enne ha portato la Daniele ad esprimere immediatamente il suo dissenso: “E questo cosa c’entra scusami? Io non vorrei andare oltre perché poi sono una sempre in prima linea su ogni battaglia”.

La conduttrice di Storie Italiane ha così invitato Claudio Rubicondi a moderare il proprio linguaggio: “Non mi parlare in questo modo. Offendi la sensibilità di tante persone. Non c’è differenza, ognuno ha il proprio orientamento ed è bello così. Ricordati sempre che sei in televisione”.

Ma il papà di Rossano non ha abbassato la cresta: “Guarda, non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, capito?”, sottolineando che se deve stare attento a ciò che dice è meglio lasciar perdere. “Nessuno si deve permettere di rimproverarmi!”, ha esclamato ancora il Rubicondi. A portare la calma in studio, come vi anticipavamo, è stato il giornalista Alessandro Cecchi Paone.