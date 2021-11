Rosalinda Cannavò nel mirino di un produttore cinematografico: grandi novità

Grandi novità per la carriera televisiva di Rosalinda Cannavò. L’ex gieffina è finita nel mirino di un grande produttore cinematografico: tutto quello che c’è da sapere

Grandi novità in arrivo per l’ex gieffina Rosalinda Cannavò. Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 5, i riflettori sull’attrice siciliana non si sono più spenti. Come rivela il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, una leggenda del cinema avrebbe puntato gli occhi sulla 28enne per la sua prossima pellicola.

Dunque per la fidanzata di Andrea Zenga è previsto un altro periodo d’oro. Ma chi sarebbe il celebre produttore cinematografico? Ebbene, parliamo proprio di Massimo Boldi. Il settimanale diretto da Signorini rivela che nell’ultimo periodo Adua Del Vesco starebbe frequentando molto l’attore.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Rai, protagonista dice addio a una seguitissima fiction? Pubblico ammutolito

Rosalinda nel mirino di Massimo Boldi? L’ex gieffina potrebbe avere un ruolo nel nuovo film dell’amatissimo produttore cinematografico

Come dicevamo, nella carriera televisiva di Rosalinda Cannavò bolle in pentola qualcosa di molto importante. Come ha rivelato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, l’ex concorrente del GF Vip 5 starebbe frequentando l’attore e produttore cinematografico Massimo Boldi.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sonia Bruganelli presto in un altro programma Mediaset: fan senza parole

Queste è quanto si legge su Chi: “Rosalinda Cannavò frequenta spesso Massimo Boldi. Tra i due è nato un bel feeling e Massimo avrebbe adocchiato l’ex concorrente del GF Vip come attrice per il suo prossimo film comico”. Insomma, non ci resta altro che attendere comunicazioni ufficiali dai diretti interessati. Intanto un grande in bocca al lupo all’ex Adua Del Vesco.