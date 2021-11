Protagonista della seguitissima fiction di Rai Uno, “Che Dio ci aiuti”, dice addio al suo personaggio. L’indiscrezione lascia tutti senza parole

Brutta notizia per gli appassionati della seguitissima fiction Rai “Che Dio ci aiuti” nonché per i fans di Elena Sofia Ricci. Sembrerebbe proprio che l’attrice stia per dire definitivamente addio al suo personaggio: Suor Angela. La notizia però non avrebbe sorpreso nessuno in quanto sia risaputo che la Ricci non ami vestire per troppo tempo i panni di uno stesso personaggio. A fare insospettire ulteriormente il pubblico di Rai Uno è stata la mancata conferma sulla realizzazione della settima stagione.

Tale ritardo ha portato gli appassionati di “Che Dio ci aiuti” a pensare che l’incognita sulla realizzazione della nuova stagione sia dovuta proprio all’abbandono di Elena Sofia Ricci. Intanto, però, a dare conferma sul prosieguo della storia della seguitissima fiction è stata Valeria Fabrizi. L’interprete di Suor Costanza ha annunciato il suo ritorno sul prossimo set.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Sanremo, celebre volto dell’Ariston condurrà un programma Mediaset: pazzesco!

Rai, Elena Sofia Ricci dice addio a “Che Dio ci aiuti”? L’indiscrezione

Qualora Elena Sofia Ricci dovesse lasciare la seguitissima fiction Rai “Che Dio ci aiuti”, non è detto che il suo abbandono sia drastico. Difatti Suor Angela potrebbe scomparire in maniera graduale nella settima stagione lasciando maggiore spazio ad Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi). Questa ultima dopo aver preso i voti potrebbe dunque diventare protagonista della settima stagione di “Che Dio ci aiuti”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Antonella Clerici, ancora problemi in diretta: cos’è successo questa volta



Ad anticipare le voci di corridoio sull’abbandono di Elena Sofia Ricci è stato il settimanale Di Più Tv dove si legge: “La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni”. Dunque Suor Angela, anche se in maniera ridotta, dovrebbe essere ancora presente almeno nelle prime puntate della settima stagione. Staremo a vedere.