Paola Perego parla del dramma vissuto: “Fa veramente paura”

Un volto sereno, sempre sorridente, ma Paola Perego ha vissuto anche periodi difficile che le hanno fatto veramente paura

Paola Perego è uno dei volti femminili più noti della TV italiana, con la sua simpatia ed allegria allieta spesso le giornate dei telespettatori con ospitate in diversi programmi. Questa volta, la conduttrice ospite a Storie Italiane racconta di un dramma -molto comune- che ha vissuto anche lei e da cui è riuscita ad uscirne solo grazie agli esperti.

Ad oggi, sentir parlare di ansia, attacchi di panico e psicologi sta diventando molto più frequente, ma tempo fa tutto veniva trattato come un tabù o come qualcosa di non ben definito e senza cura. Paola Perego, proprio per questo, si è trovata ad affrontare qualcosa di molto difficile nella sua vita.

Paola Perego racconta: “Gli attacchi di panico non si conoscevano”

Ospite dall’amica e collega Eleonora Daniele, a Storie Italiane, Paola Perego ha raccontato del suo periodo in cui ha sofferto di attacchi di panico: “Per uscirne bisogna imparare a conoscersi. All’epoca la sera tornavo a casa ed era come se ci fosse con me una sconosciuta. Questa cosa fa veramente paura. Se ne può uscire, con lo specialista giusto e la cura giusta se ne esce”.

Un tempo, tuttavia, gli attacchi di panico non erano riconosciuti come tali: “Quando ho cominciato a soffrirne, non si conoscevano e si veniva curati per esaurimento nervoso”.