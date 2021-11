Milano, presidio della comunità ebraica: “I No Green Pass non strumentalizzino la Shoah”

Erano in centinaia i cittadini scesi in piazza a Milano che hanno partecipato al presidio davanti al Memoriale della Shoah organizzato dalla Comunità ebraica milanese e dalla Comunità di Sant'Egidio per chiedere lo stop alle strumentalizzazioni della Shoah. A creare scalpore è stato il corteo di Novara con manifestanti No Green pass vestiti con le casacche dei deportati nei campi di concentramento nazisti. Anche Liliana segre ha mandato un messaggio a distanza. Tra la folla anche Alessandro Cecchi Paone, il figlio della Segre e il presidente dell'Anpi meneghino Roberto Cenati.