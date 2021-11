Meteo, forte maltempo sull’Italia: arriva il ciclone Poppea

Il meteo italiano nelle prossime ore sarà condizionato da una nuova ondata di maltempo. Sulla penisola transita il ciclone Poppea: allerta pioggia e vento.

Non c’è pace per l’Italia sul fronte meteo, con il ciclone Poppea pronto a portare maltempo su gran parte del paese. Infatti nelle prossime ore ci sarà una vera e propria allerta meteo. Nubi, piogge e pure qualche temporale colpiranno diverse aree del Nord e del Centro. Inoltre le precipitazioni andranno a colpire specialmente le regioni di nordovest che l’area tirrenica durante le prime ore del mattino.

Nel corso della serata i temporali si sposteranno a ridosso della Liguria, per poi intensificarsi anche sulla Lombardia, il Nordest, la Toscana e basso tirreno. Inoltre nel corso di questa giornata avremo rischio nubifragi per l’alto Veneto, i litorali toscani e per le aree tra Lazio e Campania. Inoltre nel corso della giornata avremo anche neve copiosa sull’arco alpino lombardo, trentino, veneto e friulano.

Meteo, maltempo su gran parte della penisola: il ciclone Poppea colpirà il Paese

Dopo una parentesi soleggiata sull’Italia, la penisola sarà colpita dal ciclone Poppea pronto a portare piogge e vento. Infatti il meteo sul paese sarà condizionato dal forte maltempo su diverse regioni. Inoltre insieme alle piogge abbondanti avremo anche una copiosa neve pronta a cadere sulle vette alpine. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo e la situazione meteorologica sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata caratterizzata da una nuvolosità diffusa con piogge e temporali localmente forti. Inoltre avremo nevicate sulle vette alpine, specialmente intorno ai 1200-1500 metri. Le temperature risulteranno in calo, con valori massimi che oscilleranno dagli 11 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi ovunque con precipitazioni estese. Inoltre queste piogge diventeranno intense ed assumeranno un carattere temporalesco sul Lazio. Le temperature risulteranno in calo anche qui, con valori massimi che andranno dai 13 ai 18 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo rovesci più insistenti specialmente su Campania, Molise, alta Puglia e Basilicata. Situazione migliore su Calabria, Sicilia e Sud Puglia con la giornata che risulterà prevalentemente soleggiata. Le temperature risulteranno stazionarie, con valori massimi che andranno dai 19 ai 24 gradi.