Grande Fratello, ex concorrente è incinta: aspetta un bambino proprio lei!

Un ex concorrente del Grande Fratello è incinta. Su Instagram arriva l’annuncio ufficiale, con l’ex gieffina che ha fornito tutti i dettagli ai suoi seguaci.

Una delle ex concorrenti del Grande Fratello è incinta! Stiamo parlando di Mary Falconieri che ha partecipato al GF 14. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’ex gieffina è seguita da oltre 200mila persone. Infatti Mary ha deciso di postare la prima ecografia del piccolo che porta in grembo. Inoltre la Falconieri ha già superato i primi tre mesi di gravidanza, quelli generalmente più difficili per il corpo.

Anche l’ex gieffina ha riportato diverse complicanze nei primi tre mesi di gravidanza. Infatti l’ex concorrente ha rivelato di non essere al top della forma, anche se ha preferito non svelare i sintomi con i quali deve fare i conti da qualche settimana. Adesso però Mary è contentissima e da tempo sognava di diventare madre. Dall’8 luglio di quest anno l’ex gieffina è sposata con l’avvocato Giuseppe Schiavello. Il matrimonio ha spazzato via la sofferenza di Mary per la storia d’amore finita con Giovanni Angiolini, il medico conosciuto nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Mary Falconieri è incinta: l’annuncio su Instagram

Mary Falconieri e Giuseppe Schiaviello si sono conosciuti a Milano. Il primo contatto tra i due è avvenuto su Instagram e dopo essersi visti la prima volta dal vivo non si sono lasciati più. Dopo due anni di fidanzamento, i due hanno deciso di convolare a nozze. Una storia d’amore da favola, con i due che adesso sono pronti a costruire una famiglia con l’arrivo di un bambino. Il matrimonio tra i due è stato celebrato a Nardò, in Puglia.

In luna di miele i due hanno concepito il loro primogenito, che nascerà la prossima estate. Dopo l’avventura al Grande Fratello, Mary ha deciso di abbandonare il mondo della televisione. L’ex gieffina, però, non ha escluso un ritorno in televisione nel futuro, aprendo ad una nuova edizione del reality show. Al momento, infatti, la Falconieri lavora come infermiera e come influencer ed ha anche creato un brand di tute chiamato ‘Mindset‘.