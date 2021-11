Giancarlo Magalli, che gaffe davanti alle telecamere: web in delirio

Giancarlo Magalli si è reso protagonista di una gaffe che ha fatto sorridere, e non poco, il pubblico da casa.

Dolcetto o scherzetto degli autori del nuovo quiz di Rai2 Una parola di troppo? La domanda sorge spontanea dopo che nella seconda puntata del programma il conduttore Giancarlo Magalli si è ritrovato davanti alla parola “volpe” quale risposta esatta alla domanda rivolta ai concorrenti. In imbarazzo, il conduttore romano volto storico de I fatti vostri, ha evitato di pronunciarla. Com’è noto il riferimento non è solo al mammifero, bensì anche al cognome della ex collega Adriana con cui sono arcinoti i burrascosi trascorsi che di recente sono tornati alla ribalta dopo un selfie pubblicato da Sonia Bruganelli insieme a Magalli.

“Non voglio pensare che parola possa essere, ma lo dobbiamo dire”, si lascia sfuggire Magalli davanti al tabellone che mostra la parola volpe come risposta esatta. “Ma è quella parola là! Esatto, proprio quella parola… Avreste dovuto dirla e non l’avete detta” ha poi aggiunto.

Il tempo passa ma i dissapori no. A quanto pare l’antipatia tra gli allora due colleghi sussiste e le scorie di quel litigio sono ancora presenti nelle vite di entrambi i conduttori.