GF Vip 6, il litigio tra Aldo e Alex è costato caro: vuole abbandonare la casa

Un litigio che rischiava di finire in un’azzuffa non indifferente: tra Aldo e Alex al GF Vip 6 non corre più buon sangue

Dai ragazzi ma qui Alex ha provocato Aldo ,perché non lo dite ? Perché mettete i video a metà? Alex continuava a dire “è uscito l Aldo che volevo” “saliamo sul ring”. Però si diamo la colpa ad Aldo #gfvip pic.twitter.com/opt6lvLKtv — 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐚𝐧 🐨 ⁷ ⁸ ⁵ (@lovessnam) November 2, 2021

Quella di ieri al GF Vip 6 è stata una lite molto accesa. Alex Belli e Aldo Montano non se le sono di certo mandate a dire, ma il tutto ha rischiato di sfociare in un’azzuffa non indifferente. Se al posto dell’attore ci fosse stato qualcun altro, non è scontato che avrebbe avuto la stessa reazione alquanto pacata.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, Gemma Galgani sorprende tutti: Tina non se la beve

NON PERDERTI > > > Alfonso Signorini, la conferma fa male: una novità senza spiegazioni

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, confessione shock: “Ho rischiato l’amputazione”