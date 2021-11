GF Vip 6, brutto incidente: lascia immediatamente la casa?

Permanenza a rischio di uno dei concorrenti del GF Vip 6 a seguito di un brutto incidente che potrebbe costringerlo a ritirarsi

All’interno della casa del GF Vip 6 c’è Nicola Pisu che sta soffrendo in seguito ad una caduta. Nonostante l’altezza da cui è precipitato è minima, la botta è stata evidentemente forte perché il concorrente del reality show potrebbe aver rimediato una frattura al coccige.

Nicola Pisu non sta vivendo il miglior momento nella Casa perché costretto a stare sempre in una determinata posizione per alleviare il dolore. Intanto, infermieri a disposizione a Cinecittà di tanto in tanto entrano per sincerarsi delle sue condizioni e per proseguire con una specifica terapia.

GF Vip 6, Nicola Pisu a rischio eliminazione?

Per quanto ancora lo staff medico potrà tamponare la sofferenza di Nicola Pisu? Ecco perché non è escluso che il concorrente del reality show possa dover abbandonare la Casa prima del previsto. Per giunta, il figlio di Patrizia Marigiliani è finito in nomination grazie ai voti riscossi dai suoi coinquilini: con lui anche Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo e Soleil Sorge.

Vedere Nicola fuori dalla Casa vorrebbe dire interrompere drasticamente i rapporti con Miriana Trevisan che, già di per sé, sembrano essere molto vacillanti. Fuori dal reality show, infatti, i fan della coppia si rendono conto che tra loro ci sono troppi attriti. Secondo alcuni, la showgirl partenopea non è neppure interessata alle condizioni di Nicola.